Navnet Alex Rosén blir ofte assosiert med høylytt latter og godt humør.

Selv mener 52-åringen at hans muntre oppførsel skyldes en skummel opplevelse i barndommen.

– Jeg er veldig takknemlig for livet, og jeg er glad for at jeg overlevde, sier han til TV 2.

Hjertet nesten delt i to

Da Rosén var syv år holdt han på å dø, etter en farlig ulykke som endte med fem dager sykehusinnleggelse.

– Jeg skar opp hele ryggen, helt inn til hjertet. Leveren min ble skåret opp og nyrene mine skåret løs. Hjertet mitt var på vei til å bli delt i to, hører vi Rosén si i en episode av Torpet kjendis.

Se Rosén vise frem arret og fortelle om hendelsen i videovinduet øverst i saken.

Til TV 2 forteller han hva som skjedde for 46 år siden. I leilighetsblokken Rosén og familien bodde i i Oslo, var det en stor og tung inngangsdør i glass.

– Døren var så tung at jeg måtte bruke hele kroppsvekten min for å kunne åpne den. Og da gikk jeg gjennom døra, forteller han.

PÅ HAVET: Alex Rosén har alltid elsket seiling. Her avbildet i syvårsalderen. Foto: Privat.

Ulovlig

Den store og tunge inngangsdøren falt over syv år gamle Rosén – og glasset knuste i ryggen hans. Ifølge 52-åringen ble det ulovlig med tilsvarende dører i Norge etter ulykken som nesten tok livet av ham.

TØFF: Alex Rosén måtte sy 180 sting som syvåring. Foto: Privat

– Jeg måtte sy 180 sting i ryggen. Jeg skar opp muskler, punkterte lunger og skar opp nyrer, sier han til TV 2.

Rosén er i dag takknemlig for livet, og glad for hver dag han har på jorda.

– Allerede som syvåring ble jeg takknemlig for å leve. Det er ikke ofte barn opplever det. At jeg holdt på å dø da jeg var så ung, tror jeg endret veldig mye for meg, sier han og henviser til sitt gode humør og livslyst.

Hai-spøk

Etter ulykken ble Rosén innlagt på sykehus i fem dager. Kuttene grodde fort på grunn av hans unge alder.

Til tross for å kunne spøke med at arrene på ryggen stammet fra et «hai-angrep», var det en vanskelig opplevelse for en ung gutt.

– Det var tøft. Jeg kunne ljuge og si at jeg ble bitt av en hai. Sånn sett var det jo litt kult med arrene, men det var en skremmende opplevelse. Det tok tid før jeg kom ordentlig over det, avslutter komikeren.