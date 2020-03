– Det er kjipt fordi jeg trives her. Men sånn som situasjonen er blitt så er det kjekkere å være hjemme, sier Georg Hernes (20) til TV 2.

Han reiste på utveksling til Portugal i februar i år, og skulle egentlig bli der til juni.

Men på torsdag så fikk vossingen en mail fra Høgskulen på Vestlandet, hvor han ble fortalt at utvekslingsstudentene nå skal hentes hjem.

– Skolen skulle prate med et reisebyrå i løpet av dagen, og jeg har fått en mail om hvordan vi skal få ordnet flybilletter, sier studenten.

Ifølge Hernes vil høyskolen sørge for at studentene har mulighet til å å skoleåret godkjent, til tross for at de egentlig skulle ha hatt eksamen i utlandet.

– Jeg vet ikke hvordan det blir, men jeg har fått beskjed om at skolen skulle ordne noe, sier han.

Vurderer alternative studieopplegg

Prorektor ved Høgskulen på Vestlandet, Gro Anita Fonnes Flaten, forklarer hvorfor de henter studentene hjem.

– Etter statsministerens klare oppfordring har HVL valgt å hente hjem studenter som har studieopphold i utlandet. Vi holder oss oppdatert på råd fra myndighetene og vil tilpasse våre tiltak etter disse.

Fonnes Flaten sier at skolen vil dekke reisekostnadene. Hun håper også at de kan sørge for at studentene får en mulighet til å ta eksamen.

– Vi vurderer alternative studieopplegg for hver enkelt student, forteller prorektoren i en mail til TV 2.

Vil dekke kostnadene

Informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold, Tore Petter Engen, forteller at også de vil anbefale studentene å reise hjem.

– Vi vil dekke kostnadene dette medfører for studentene. I tillegg vil vi også anmode at de internasjonale studentene som er på besøk hos oss nå reiser hjem, sier Engen til TV 2.

Kommunikasjonsdirektør ved Høgskolen i Innlandet, Frode Skår, bekrefter at også de har gitt elevene beskjed om å komme hjem.

– Vi har gått ut med en generell oppfordring om at studentene kommer seg hjem. Men vi har også sagt at den enkelte studenten må vurdere situasjonen selv, dersom de føler seg tryggere der de er.

Utvekslingsorganisasjon avventer

Utvekslingsorganisasjonen AFS venter på sin side med å hente elever hjem.

Generalsekretær i utvekslingsorganisasjonen AFS Norge, Marit Grønskjei forklarer hvorfor.

– Vi samarbeider med AFS i 60 forskjellige land for å til enhver tid vurdere risikoen i det enkelte landet. Vi forholder oss først og fremst til det landet som ungdommen befinner seg i.

Grønskjei forteller at AFS har et internasjonalt kontor med en krisestab som vurderer risikoen i de forskjellige landene.

Hun sier også at de til nå har hentet hjem elever som har vært i Kina og i Italia.

– Det siste direktivet som har kommet er at alle norske statsborgere som vil, kan få komme hjem. Da vil vi dekke reisekostnadene, sier Grønskjei.

Hun sier at det foreløpig er usikkert om elevene vil få dekket utvekslingsoppholdet.