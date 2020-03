– Norge kommer til å gå i lavt tempo de neste 14 dagene.

Det sa Erna Solberg da hun torsdag la frem tiltakene som skal begrense spredning av koronavirus i Norge.

Men ingen vet hvor lenge tiltakene kommer til å opprettholdes. Nå forbereder norsk næringsliv seg på en tøff periode.

Ifølge NHO-direktør Ole Erik Almlid er det i reiselivsbransjen som merker virus-konsekvensene først.

– Men dette vil ramme hele næringslivet, og det er kun snakk om dager, sier han til TV 2.

Torsdag ettermiddag legger regjeringen, med Erna Solberg i spissen, frem krisetiltakene som skal gjøre koronakrisen levelig for norske bedrifter.

NHO-SJEFEN: Ole Erik Almlid krever politisk lederskap fra Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Norwegian frykter konkurs

I flyselskapet Norwegian kommer rundt halvparten av de 10.000 ansatte til å bli premittert. Så langt er flere tusen flyvninger kansellert.

– Det er en ekstremt vanskelig situasjon vi står i, og dette gjelder flere selskaper, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til TV 2.

– Hvordan skal dere overleve?

– Hvis vi skal komme gjennom dette, trenger vi hjelp. Vi håper at regjeringen kommer med tiltak som virkelig monner, sier han.

TOMMY FLY: Informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, sier at de er avhengig av tiltak fra myndighetene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, betegner situasjonen som en «orkan» for bransjen.

Hun har en liste med krav til regjeringen. Devold krever umiddelbar handling.

Hundretusenvis av jobber

Hun ber for det første om at regjeringen dekker arbeidsgiverperioden ved permittering. Den er i utgangspunktet på 10 dager.

– For det andre må staten ta sykelønnskostnaden for alle som blir satt i karantene. Når det gjelder avlysninger av store arrangementer og konferanser, må man på en måte kompenseres for dette. Skatter og avgifter må skyves på eller kuttes, sier Devold.

Hun advarer om at 175.000 arbeidsplasser står i fare dersom tiltakene ikke kommer i tide.

NHO-sjef Almlid sier følgende:

– Det har aldri vært større behov for politisk lederskap. Det må komme nå, for det handler om å berge jobbene til folk.