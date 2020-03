Ved åpningen av Oslo Børs fredag spratt børsen opp, etter en massiv nedgang de siste dagene.

Børsen åpnet med en oppgang på 3 prosent, og drøyt ti minutter senere var hovedindeksen opp med over 4 prosent. Den justerte seg senere ned til omtrent 1,3 prosent.

Fredag morgen steg også flere selskaper som tidligere i uken har opplevd en massiv nedgang. Det inkluderer Norwegian, Equinor og DNB.

Oppgangen kommer etter Norges Bank fredag morgen reduserer styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, til 1 prosent.

Også de store europeiske børsene åpnet fredag med oppgang. Ifølge NTB steg indeksen med 3 prosent i London.

Global uro

Oppgangen kommer etter flere dager med uro i børsene verden over, forårsaket av frykten for en virusdrevet økonomisk nedgang.

Torsdag stupte Oslo Børs ned over seks prosent den første timen etter åpning, og regjeringens erklæring av nye virustiltak førte til at hovedindeksen ved stenging var ned 8,77 prosent til 650,60 poeng.

Det er det største fallet siden 1987, skriver Dagens Næringsliv.

Nikkei-indeksen på Tokyobørsen falt seks prosent fredag, mens hovedindeksen i Australia, ASX 200, hadde en oppgang på 4,42 prosent.

Helse- og energiaksjer bidro til oppgangen, som kom etter at statsminister Scott Morrison kunngjorde at arrangementer med flere enn 500 deltakere blir stanset fra mandag og at australiere oppfordres til å ikke reise utenlands.

Forsterket nedgangen

Uroen og nedgangen i børsene verden over ble forsterket da Donald Trump annonserte at det fra natt til lørdag blir innført innreiseforbud fra Schengen-landene for alle andre enn amerikanere og folk bosatt permanent i USA.

Innreiseforbudet omfatter Norge, som er med i Schengen, mens Storbritannia som står utenfor Schengen og hvor 460 smittetilfeller og seks dødsfall var bekreftet torsdag, ikke omfattes.

USAs sentralbanks tiltakspakke ser heller ikke ut til å ha bidratt til økt tillit i markedet.

Også Dow Jones-indeksen på New York-børsen falt torsdag 10 prosent på det som var indeksens verste handledag siden 1987. Den bredere sammensatte S&P 500-indeksen og teknologitunge Nasdaq falt begge 9,5 prosent. For S&P 500-indeksen var fallet det raskeste siden andre verdenskrig.