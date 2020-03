Premier League utsatt i minst tre uker

Det skapte store reaksjoner da Premier League torsdag skrev en pressemelding hvor de sa at helgens runde skulle spilles som planlagt.

Enda flere reaksjoner kom da statsministeren i Storbritannia Boris Johnson uttalte følgende under en pressekonferanse om korona.

– Vi følger vitenskapen, og for øyeblikket et det ingen medisinske grunner til å forby slike arrangementer, sa statsministeren.

Fredag bekrefter Premier League og English Football League (EFL) at Premier League, Championship, League One, League Two og FA Women’s Super League blir utsatt i minimum tre uker. Premier League utsettes til 4. april. De andre engelske ligaene er utsatt til 3. april.

– Vi ønsker Mikel Arteta og Callum Hudson-Odoi rask restitusjon, det samme ønsker vi at alle andre som er påvirket av viruset har, sier Premier Leagues administrerende direktør Richard Masters.

Fredag ble det også bekreftet at neste ukes Champions League- og Europa Leauge-kamper blir utsatt.

– Vi jobber tett med klubbene, myndighetene, FA og EFL og kan forsikre alle om at helsen til spillere, ansatte og supportere er vår prioritet, sier Masters i et skriv som er lagt ut på Premier Leagues hjemmesider.

Premier League opplyser at planen er å finne nye datoer for kampene som nå blir utsatt når det er forsvarlig å spille kamper igjen.

Trener og spiller testet positivt

Like før midnatt torsdag offentliggjorde Arsenal en pressemelding hvor de bekreftet at manager Mikel Arteta hadde pådratt seg koronaviruset.

– Dette er veldig skuffende. Jeg tok testen etter å ha følt meg dårlig. Jeg vil være tilbake på jobb så fort jeg får lov, sa Arteta til klubbens hjemmeside.

Det er allerede bekreftet fra Premier League at Arsenals kamp mot Brighton på lørdag blir utsatt. Like etter nyheten om Artetas positive test, kom Premier League med en melding om at de fredag ville holde et krisemøte sammen med klubbene fredag.

TV 2s fotballekspert, Simen Stamsø-Møller, er klar på at avgjørelsen om å utsette Premier League er korrekt.

– Det var det jeg trodde. Det hadde vært helt rablende sinnsykt om de ikke hadde gjort det, med tanke på at flere aktører har blitt syke. Da var det helt uunngåelig å stoppe det. Så gjenstår det å se når det tas opp igjen. Det er jo stor grunn til å tro at det er en midlertidig dato. De setter helsen først fremfor økonomi, som er den store elefanten i rommet. Klubber kan blø økonomisk om sesongen avlyses, sier Stamsø-Møller.