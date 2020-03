Å snakke med en sju-åring om korona

– Hvorfor har du med deg alt tøyet mitt, spurte 7-åringen da jeg hentet henne på skolen i går.

– Fordi skolen stenger og den vil nok være stengt i et par uker, svarte jeg.

– Hæ? Stengt? Hvorfor det, undret hun.

– På grunn av det viruset, vet du, sa jeg.

– Åja, koronaviruset, sa hun med største selvfølgelighet.

Elefantsang

De har vært flinke med å fortelle om koronaviruset på skolen til min datter.

Hun har lært seg en merkelig elefantsang hun synger når hun vasker hendene, hun hoster i albuen og forrige dagen ble hun sur fordi flere andre i klassen hadde antibac, men ikke hun.

Hun har også lært litt om gruppene som er mest utsatt og at viruset sprer seg fort, men selve konsekvensene har hun ikke fundert all verden over.

Ikke før i går.

Som forelder vil man jo gjerne beskytte barnet sitt mot alt det skumle i verden, men samtidig snapper de små opp så utrolig mye info om dagen, at jeg bestemte meg for å være dønn ærlig med henne.

– Skolen må stenge og vi må være hjemme i noen uker. I alle fall vi to. Mamma jobber jo på sykehus, så hun må på jobb, men jeg kan jobbe hjemmefra. Så vi får bare gjøre det beste ut av det, smilte jeg.

– Men hvorfor må vi være hjemme?

– Det er fordi vi må hindre at dette viruset sprer seg. Vi må sørge for at de som kan bli veldig syke ikke får det, prøvde jeg å forklare etter beste evne.

Hun så på meg. Tenkte litt. Og spurte:

– Som gamle mennesker?

– Ja, og flere andre som kan ha forskjellige sykdommer fra før. For dem kan det være veldig farlig, svarte jeg.

Bekymret

Jeg så at hun fikk et bekymret drag over øynene, og jeg visste hva det neste spørsmålet ville være.

– Kan jeg bli syk?

Her hadde jeg heldigvis lest nok bakgrunnsinformasjon til å kunne gi et svar som ikke var altfor avskrekkende.

– Ja, det kan godt hende at du blir syk, men barn blir ikke så syke som voksne. Men selv om det ikke er så farlig for barn, kan det godt hende at dere kan smitte andre, så derfor må vi passe ekstra godt på, sa jeg.

– Kommer noen jeg kjenner til å dø, smalt det plutselig.