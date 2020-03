Politiet meldte om brannen på Kjølnesjordet i Porsgrunn klokka 4.02 natt til fredag. I et rekkehus med tre boenheter ble det meldt om brann i den midterste boligen.

– Vi har hentet ut en person som er hardt brannskadd fra den midterste boligen. Videre er det ikke gjort rede for en beboer som er registrert på den ene naboleiligheten, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

Beboeren i den tredje enheten skal være bortreist etter det politiet fikk vite natt til fredag.

Politiet tror det kun er de tre som oppholdt seg i boligene, men tar høyde for at det kan ha oppholdt seg flere i dem.

– Det pågår gjennomsøk med røykdykkere i i alle tre boenhetene, sier Kråkenes til TV 2.

Etter at brannen ble meldt inn av en nabo, spredte flammene seg raskt fra den midterste boligen og gjennom veggene til de to andre i rekken. Det skal ikke være ytterligere spredningsfare, og brannen skal være under rimelig kontroll, ifølge operasjonslederen.

– Vi har bedt naboer holde seg innendørs for ikke å bli utsatt for røyken, sier Kråkenes.