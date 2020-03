Trump hevder alt er under kontroll, men er selv bekymret for å bli smittet

President Donald Trump har de siste dagene fått krass kritikk for hvordan han har håndtert- og omtalt viruspandemien, som han sier USA har under kontroll. Men Trump selv er bekymret for å komme nær smittede, ifølge CNNs kilder.

En kilde nær presidenten sier til CNN at Trump at han er veldig bekymret for å komme i kontakt med korona-smittede.

Tidligere denne uken møtte Trump en fra brasilianske myndigheter som i etterkant testet positivt for viruset.

– Han er veldig bekymret over alle han har møtt som har viruset, inkludert denne brasilianeren, sier kilden.

Selv om Trump er bekymret for egen helse, mener mange at presidenten har håndtert virus-situasjonen dårlig. New York Times skriver i sin leder at de frykter Trump ikke har innsett omfanget av pandemien, og etterlyser at han erklærer en nasjonal krise.

Mangel på testutstyr

En av de største utfordringen USA har hatt i møte med koronaviruset så langt er mangelen på testutstyr.

Folk i USA er nå bekymret for at de ikke har tilstrekkelig testutstyr tilgjengelig.

– Systemet er ikke klart for å håndtere det vi må nå. Der har myndighetene feilet, sier Dr. Anthony Fauci, leder for infeksjonssykdommer ved det nasjonale helseinstituttet i USA.

Trump har tidligere lovet at testene skal være lett tilgjengelig. Han har uttalt at alt utstyr er klart og tilgjengelig, noe altså Dr. Fauci sier man har feilet med å få på plass.

– Ideen om at alle har testene lett tilgjengelig, slik det er i andre land, det er ikke vi forberedt til å klare. Synes jeg vi burde ha dette utstyret på plass, ja, men det har vi ikke, sier Dr. Fauci.

– Ikke forberedt på dette

Den norske legen Christer Mjåset er i Washington DC på et forskningsopphold på Harvard University, og han sier beredskapen er alarmerende dårlig.

– Trump har bagatellisert denne epidemien ganske lenge. De mottok ikke testutstyr fra WHO for de ville produsere disse selv. han forsikret om at de var på vei ut, men det viser seg nå at disse ikke kommer før neste uke, sier Mjåset til TV 2.

– Er helsevesenet klare for det som kommer?

– De jeg har snakket med sier at de ikke har en folkehelse-struktur som er forberedt på å ta imot en pandemi som dette, sier han.

Han sier de som står uten helseforsikring og som har ulønnet sykefravær vil bli USAs største utfordring i tiden som kommer.