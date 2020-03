Tiltakene ble kunngjort torsdag av statsminister Sophie Wilmes etter et møte i det nasjonale sikkerhetsrådet og trer i kraft ved midnatt lørdag.

Butikkene kan være åpne i ukedagene, men må stenge i helgene. Unntaket er apotek og dagligvarebutikker, skriver Politico.

Undervisningen blir stoppet fra mandag av og gjelder fram til 3. april. Myndighetene ber foreldre om ikke å overlate barnepass til besteforeldre og viser til at skolene skal sørge for pass for dem som ikke har et alternativ og for dem som jobber i helsesektoren.

En oversikt fra Johns Hopkins CSSE viser at det er 314 bekreftede smittetilfeller i Belgia. Tre personer har dødd som følge av covid-19-viruset.

