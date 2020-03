En amerikansk tjenestemann bekrefter flere angrep mot våpenlagre i Irak. Angrepene ble utført av amerikanske og britiske styrker.

Det er ikke meldt om drepte eller skadde i angrepene.

Angrepene er et svar på rakettangrepet mot Taji-basen nord for Bagdad. To amerikanske soldater og en britisk tjenestemann døde da til sammen 18 katusja-raketter traff basen.

Pentagon ga torsdag en Iran-støttet milits skylden for angrepet, der også 14 personer ble såret.

