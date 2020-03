Lovendringen innebærer blant annet at myndighetene kan tvinge folk i isolasjon og til behandling, at større arrangementer blir avlyst, skoler og offentlige institusjoner blir stengt og at besøk ved sykehus og pleiehjem blir begrenset, skriver dansk TV 2.

Regjeringen fikk ikke gjennomslag for å gi myndighetene rett til å ta seg inn i folks hjem uten en rettskjennelse dersom det er mistanke om koronasmitte.

Antall bekreftede smittede i Danmark steg torsdag til 674 personer.

(©NTB)