Arteta har testet positivt for koronaviruset

– Det er åpenbart at vi ikke har kan spille kampene som er planlagt de kommende datoene. Vi vil oppdatere supportere som har billetter til de kommende kampene med mer informasjon så snart som mulig, skriver Arsenal.

Flere koronasituasjoner i Premier League

Onsdagens utsatte Premier League-kamp mot Manchester City ble utsatt etter at det ble kjent at Olympiakos-eier Evangelos Marinakis hadde hatt kontakt med Arsenal-spillerne i forbindelse med møtet i Europaligaen. Klubbeieren testet positivt for koronaviruset tidligere denne uken.

Manchester City har Benjamin Mendy i isolasjon etter at det ble kjent at et familiemedlem av den franske venstrebacken ar blitt testet for korona.

Leicester-manager Brendan Rodgers bekreftet på torsdagens pressekonferanse at tre av hans spillere er i isolasjon etter symptomer på koronaviruset.

Serie A-spillerne Daniele Rugani (Juventus) og Manolo Gabbiadini (Sampdoria) har allerede testet positivt på koronaviruset.

Ifølge Daily Mail skal Premier League-klubbene være rasende på ligaens håndtering av koronaviruset. De skal etterlyse et sterkere lederskap, og peker på at en rekke ligaer i Europa allerede er suspendert.

