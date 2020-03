Olympiakos - Wolverhampton 0-0 (kampen sendes direkte på TV 2 Sport 1)

Olympiakos-eier Evangelos Marinakis fikk tidligere denne uken påvist koronaviruset.

To dager senere spiller hans Olympiakos første kamp i Europaliga-åttedelsfinalen mot Wolverhampton. Wolves-manager Nuno Espírito Santo er svært kritisk til valget.

Like før kampstart gjentok den tidligere målvakten kritikken til BT. Han uttalte at det var med tungt hjerte at han var i Hellas.

– Du innser hva som skjer i verden. Folk dør. Så skal vi spille fotballkamp. Det er absurd, sier portugiseren til TV-kanalen.

Landslagets Omar Elabdellaoui har bekreftet over TV 2 at han og resten av Olympiakos-spillerne hadde blitt testet for koronaviruset. Nordmannen startet torsdagens kamp mot Wolverhampton på høryrebacken.

Onsdag ble Premier League-kampen mellom Arsenal og Manchester City utsatt etter at Marinakis testet positivt på koronaviruset. Olympiakos-eieren hadde hatt kontakt med Arsenal-spillerne etter Europaliga-kampen.

Torsdagens kamp i Pireus går for øvrig foran tomme tribuner.

Saken oppdateres!