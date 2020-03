Sondre (29) skulle kjøpe insulin – apoteket var tomt etter hamstring

– Det er veldig lite hensynsfullt for samfunnet rundt, de vi bor rundt og de vi er naboer til, sier han.

Ikke insulinmangel

Diabetesforbundet skriver på sine nettsider at det ikke er mangel på insulin.

– Vi har stor forståelse for at mange med diabetes er bekymret og føler på usikkerhet nå, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet, i en uttalelse.

Han opplyser at forbundet er i kontinuerlig dialog med helsemyndighetene og forbundets egen medisinske rådgiver.

– Vi følger saken tett. Vi føler oss trygge på at vi har en god beredskap når det gjelder tilgang på insulin i Norge og at norske myndigheter gjør det som skal til for at vi ikke skal gå tomme, sier Allgot.