Storbritannias statsminister holdt torsdag kveld pressekonferanse rundt koronasituasjonen.

Per nå har det ikke blitt avklart om Premier League-kamper, eller fotballkamper generelt i landet skal spilles for tomme tribuner. Heller ikke om sesongen skal avlyses eller utsettes.

Foreløpig fortsetter ting som normalt i England, og senest onsdag var over 50.000 mennesker samlet på Anfield for å se Champions League-kampen mellom Liverpool og Atlético Madrid.

Til eksempel har Norge avlyst alle idrettsarrangementer, det samme har Italia. I Spania har også idrett blitt satt på vent.

– Ingen medisinsk grunn for å avlyse

Johnson utelukker ikke at det kan bli tatt grep også i England, men ikke ennå.

– Vi vurderer å avlyse store arrangementer som for eksempel idrettsarrangementer, forklarer statsministeren ifølge blant annet BBC og The Times.

– Vi følger vitenskapen, og for øyeblikket et det ingen medisinske grunner til å forby slike arrangementer, fortsetter Johnson.

PM says no plans yet for football going behind closed doors or suspending leagues. “There’s very little epidemiological or medical reason at the moment to ban such events.” Contrast with other countries/leagues. English football should take responsibility. Suspend. #coronavirus — Henry Winter (@henrywinter) March 12, 2020

– Myndighetene vurderer situasjonen fortløpende, men det er veldig, veldig viktig at timingen er riktig dersom vi skal gjøre drastiske tiltak, understreker han.

Burde gjort det samme som Norge

Lege Harald Dobloug er enig med Johnson på noen punkter, men mener at store arrangementer burde vært avlyst også i Storbritannia.

– Dette er et virus som bare er tre måneder gammelt, og vi vet veldig lite om dette viruset. Så at vi har lite medisinske beviser å slå i bordet med, er for så vidt et poeng, forklarer Dobloug og legger til:

– Men vi anser sportsarrangementer som såpass, forstå meg rett, uviktige og unødvendige, at dersom vi kan redusere smitten ved å fjerne publikum på slike arrangementer, er det helt riktig å gjøre det. Det er en føre var holdning, og reduserer unødvendig kontakt med mennesker.

Dobloug forklarer videre at det vi vet er at koronaviruset smittes gjennom tett kontakt mellom mennesker.

– Med mange mennesker på en fotballkamp for eksempel, er sannsynligheten for smitte langt større. Norge har gjort det helt riktig å forby arrangementer der mennesker er tett på hverandre. Ut fra foreløpige tall ser det ut til at to til fire blir smittet per smittetilfelle. Da anser vi i Norge, og i andre land, at å forby tette folkesamlinger kan redusere dette, Slik at hver smittede person ikke smitter flere.

– Timing er viktig

Han er enig i Johnsons uttalelser om at timing er viktig.

– Det er et veldig viktig poeng, for hvis du roper alarm for tidlig, kan det være publikum ikke hører på deg. Da roper de ulv, og da hører man ikke etter. Samtidig kan man også risikere å handle for seint. Så at riktig timing er viktig, er helt sikkert i denne sammenhengen, mener Dobloug, men presiserer:

– Norske myndigheter har for eksempel også sagt at det foreløpig ikke er bevist som et effektivt tiltak å stenge norske skoler, men selv om det ikke er det, velger de å gjøre det, fordi vi vet at viruset smittes gjennom tett kontakt.