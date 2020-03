Gunvor (55) strekker ut en hånd til berørte småbarnsforeldre

Da statsminister Erna Solberg (H) sto på talerstolen torsdag ettermiddag og fortalte om de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge fredstid, var det mange som ble både sjokkert og bekymret.

Det ble også Gunvor Lidal (55). Men hun tenkte ett steg videre: Hva kan jeg gjøre nå for å hjelpe andre?



Hun diskuterte litt med mannen sin over en kaffekopp ved kjøkkenbordet på Slinde i Sogn.

Det var da hun kom på at hun ville strekke ut en hånd til småbarnforeldre som nå er berørt når alle landets skoler og barnehager stenges.

Dermed la hun ut en melding på Facebook:

– Jeg har jobbet i mange år som lærer i grunnskolen, samt i barnehage. Jeg har dermed mye erfaring med barn og vi har en hel gård til disposisjon. Det er mange der ute som har viktige jobber, men ingen å se til barna nå fremover. Dermed var det helt naturlig å tilby hjelp, sier Lidal til TV 2.

– Føles godt å kunne bidra

Hennes egne unger har flyttet ut, så det er bare hun og mannen igjen på gården. Etter å ha vært sykmeldt i vinter, skulle hun etter planen begynne å jobbe på skolen igjen neste uke. Men siden det nå ikke blir noe av, har Lidal både tid og anledning.

– Jeg vet hvordan det er å ha små barn og ikke ha mulighet for å være hjemme når skolen og barnehagen er stengt. Når hele Norge stopper opp på denne måten, føles det godt og er viktig at vi som kan bidrar. Det koster meg så lite, sier 55-åringen.

Et par timer etter at hun la ut meldingen, har hun ikke fått konkrete henvendelser. Men det er mange som har satt pris på og delt posten hennes.

Dugnad for alle landets innbyggere

Da statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) presenterte nye tiltak for å bekjempe koronaviruset torsdag, uttalte Solberg at hun er bekymret for den raske spredningen av viruset, men mener Norge har mulighet til å kontrollere det.

– Norge blir satt på en stor prøve, men også vi som enkeltmennesker. Vi vil alle få en annerledes hverdag. Koronaviruset sprer seg raskt, og dette skaper frykt hos både barn og voksne. Vi vet mange vil bli smittet i dagene som kommer, sa Solberg.

Hele samfunnet rammes av restriksjoner.

– Derfor er det nå helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten. Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom, sa statsministeren.

Ber folk være smidige

Foreldrene som er hjemme med barn, vil ha rett til omsorgspenger.