LASK Linz - Manchester United 0-5

Med Anthony Martial ute med nok en skade fikk Odion Ighalo muligheten igjen fra start mot LASK Linz i Europaliga-åttedelsfinalen.

Den innlånte nigerianeren spilte igjen en avgjørende rolle for Manchester United, som reiser hjem fra Østerrike med 5-0.

Snaut halvtimen inn i kampen scoret Ighalo et nydelig mål. 30-åringen trikset ballen like utenfor 16-meteren, før han sendte den av gårde med en volley i mål via stolpen.

– Ighalo fortsetter å levere når han starter for Manchester United. Det er en vakker, vakker scoring av Ighalo. Uttrykket til Ole Gunnar Solskjær beskriver prestasjonen, sa TV 2-kommentator Espen Ween på bildene av Manchester Uniteds måpende manager.

Ighalo med en av årets flotteste scoringer😂👏 Wow🤩 — Jesper Mathisen (@jespermathisen) March 12, 2020

Det var suksesskjøpet Bruno Fernandes som noterte seg for en ny assist.

Etter 58 minutters spill inntok Ighalo rollen som servitør da han spilte fri Daniel James, som dro seg inn i banen og doblet Manchester Uniteds ledelse med sitt første mål på 33 kamper.

Juan Mata hadde hatt flere gode muligheter i kampen, men åtte minutter før full tid løsnet det for spanjolen. Fred spilte en nydelig ball opp mot Mata, som trillet inn 3-0.

På overtid satte Mason Greenwood inn 4-0 for gjestene da han ble spilt gjennom og banket ballen i mål via begge stolpene. Like satte Andreas Pereira inn 5-0 på et langskudd etter at LASK-målvakt Alexander Schlager var både uoppmerksom og svak i forsøket på å stoppe brasilianerens skudd.

Manchester United har nå elleve strake kamper uten nederlag.

– Det var en veldig profesjonell forestilling av oss. Det var ikke enkelt i starten. Vi klarte ikke å sette sjansene i mål, men i det siste kvarteret av kampen drepte vi kampen, sier Juan Mata.

Dermed har Manchester United allerede ni tær i kvartfinalen. Returkampen er på Old Trafford torsdag 19. mars. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) meldte i en pressemelding at de skal møtes tirsdag neste uke for å diskutere hva som skal skje med EM og de europeiske og nasjonale turneringer.