Det bekrefter statsadvokat Kirsti Guttormsen, som ikke ønsker å kommentere tiltalen for øvrig.

Skuespilleren nekter straffskyld for grov vold, forteller hans forsvarer Petter Bonde til TV 2. Utover det ønsker han ikke å kommentere hva tiltalte har forklart om hendelsen.

TV 2 har sett mobilvideoen, som viser at skuespilleren med stor kraft slår og sparker offeret sitt som ender på gulvet. Hendelsen fant sted i 26-åringens leilighet på Oslos vestkant.

I tillegg er skuespilleren tiltalt for vold eller trusler mot totalt fem fengselsbetjenter og for å ha slått en medinnsatt til blods.

Kjent for politiet

Tiltalebeslutningen betyr at skuespilleren må belage seg på en ny runde i Oslo tingrett, der han har møtt en rekke ganger tidligere.

26-åringen er straffedømt ni ganger siden 2010. Dommene gjelder blant annet hallikvirksomhet, ran, vold, utpressing og trusler.

Han var hovedmannen i den såkalte «sexfellesaken» i 2013, der han fysisk mishandlet, truet og presset minst syv menn for penger etter å ha lokket dem med lovnader om sex med unge kvinner.

Siden oktober 2018 har skuespilleren sittet fengslet. Da ble han pågrepet i en omfattende narkotikasak der politiet beslagla et tosifret antall kilo kokain.

Han ble i juli i fjor dømt til fem års fengsel blant annet for hallikvirksomhet og for å ha utsatt både eks-kjæresten sin og en tidligere toppfotballtrener for grov vold. Mannen har anket dommen.

Uenig i forvaring

Skuespilleren har også en bakgrunn som kampsportutøver.

Basert på de mange voldshendelsene valgte politiet å be om en sakkyndig vurdering av 26-åringen. Den sakkyndige erklæringen er nå klar, og aktor har tatt forbehold om at det kan komme en forvaringspåstand for skuespilleren.

Forvaring brukes i de tilfellene der en tidsbestemt fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å beskytte samfunnet mot den tiltalte.

– Vi mener ikke det er grunnlag for forvaring, sier forsvarer Bonde.

– Han hevder seg uskyldig, mens påtalemyndigheten mener han er en fare for samfunnet. Hvordan ser han selv på den situasjonen?

– Hvilke tanker han eventuelt har om det, kommer ikke jeg til å dele med offentligheten, utover at vi ikke mener vilkårene for forvaring er til stede, sier Bonde.

Saken er foreløpig ikke berammet for retten.