Nå forandres Norge

Regjeringen har ikke annet svar foreløpig enn at vi alle må bidra, at vi må bli med på en stor dugnad for å unngå smittespredning. Vi har ikke noe annet valg enn å følge disse rådene som best vi kan. De aller fleste av oss vil knapt merke en korona-smitte, annet enn som en vanlig forkjølelse eller influensa. Men vi skal være solidariske med alle de som er i faresonen for å bli alvorlig syke.

Men vi skal heller ikke gå helt fra forstanden og bli hysteriske. Vi kommer langt med sunn fornuft og lave skuldre. Og folkens, det er lov å gjøre feil. Og Erna Solberg går foran som et eksempel på det. Statsministeren klarte ikke en gang å holde sine egne råd under dagens pressekonferanse. På slutten slengte hun ut hånden for å takke Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg for innsatsen etter pressekonferansen...

Statsministerens kontor brøt også Oslo kommunes forbud mot arrangementer med mer enn 50 personer til stede, og de sendte rundt én mikrofon til alle som ville stille spørsmål, slik at eventuell smitte på hendene til én journalist fritt kunne spre seg til alle oss andre.