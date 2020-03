De fem er helseminister Bent Høie, næringsminister Iselin Nybø, bistandsminister Dag Inge Ulstein, justisminister Monica Mæland og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Også kong Harald og dronning Sonja sitter i karantene etter et statsbesøk i Jordan tidligere denne måneden.

Torsdag informerte helsemyndighetene og regjeringen om at alle nordmenn som har reist utenfor Norden etter 27. februar, skal ha to ukers hjemmekarantene etter hjemkomst til Norge.

Statsrådene kan likevel få unntak fra karantenen.

– Statsrådene ivaretar viktige samfunnsfunksjoner i den krisen Norge nå står i. De vil derfor legge ytterligere begrensninger på sin virksomhet. De vil følge karantenebestemmelsene så langt som mulig, men vil måtte gjøre de unntak som er nødvendig for å kunne ivareta sine funksjoner som statsråder. I praksis vil de i hovedsak ha hjemmekontor, og delta på møter på telefon eller med videokonferanseutstyr, opplyser Statsministerens kontor til TV 2.

Dagbladet skrev først om kongeparet.

Hjemmekontor

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn bekrefter overfor TV 2 at han er i karantene. Rotevatn var på reise til Brussel i forrige uke og kom hjem fredag.

– Flaks at jeg har fiskepinner i fryseren, skriver han i en tekstmelding til TV 2.

Næringsminister Iselin Nybø (V) bekrefter til TV 2 at hun er satt i karantene. Dermed er det usikkert om hun deltar på budsjettkonferansen til regjeringen, som starter mandag.

– Det stemmer at jeg har vært på reise utenfor Norden de siste 14 dagene og at jeg derfor er i karantene. Jeg har derfor avlyst det meste av avtaler framover og skal jobbe fra hjemmekontor, sier Nybø til TV 2.

Etter planen skulle Nybø lede Venstres delegasjon under regjeringens budsjettkonferanse, som starter mandag.

– Jeg forholder meg til rådene jeg får, sier Nybø.

Helseminister Høie informerte om de nye tiltakene torsdag. Han var på reise til Østerrike og Wien 2. mars.

Smittetiltak

På regjeringens budsjettkonferanse vil det bli innført særskilte smitteverntiltak.

Statsråder som er symptomfri frem til budsjettkonferansen, vil derfor kunne delta på denne. De som får symptomer vil holde seg hjemme.

På tur med kongeparet

I starten av måneden var næringsminister Nybø med på kongeparets tur til Jordan. Det samme var utenriksministeren.

Turen til Jordan var kongeparets 50. statsbesøk, men det markerer også 50 år med diplomatiske forbindelser mellom Jordan og Norge.

Iselin Nybø leder Venstre i regjering. Foto: NTB Scanpix

Etter at Trine Skei Grande varslet at hun vil forlate regjeringen, er Nybø Venstres førstedame i regjering.

– Min oppgave er å lede Venstres arbeid i regjeringen framover, sa Nybø onsdag.

Hun utelukker heller ikke at hun er kandidat som leder.

– Nå må de som ønsker å være lederkandidater vise lederskap og vise at de ikke bare vil vinne Venstre for seg selv, men for de liberale verdiene og samle velgere for disse verdiene. Det er et stort ansvar.