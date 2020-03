En brasiliansk offentlig tjenestemann har fått påvist koronasmitte, bare dager etter at han hilste på USAs president Donald Trump, melder Washington Post.

Ifølge den brasilianske avisen Estadao skal Fabio Wajngarten ha testet positivt på covid-19. Et bilde som er lagt ut på Instagram, viser tjenestemannen med Trump og visepresident Mike Pence, som har ansvaret for USAs håndtering av koronautbruddet.

Stoppet innreise

Natt til torsdag informerte USAs preident Donald Trump om at landet vil stoppe all innreise fra Europa i 30 dager. Dette gjelder alle utenlandske borgere som har vært i Schengen-området de sist 14 dagene.

USAs president har tidligere sagt at han ikke er bekymret for koronaviruset og tonet ned alvoret, til dels i strid med advarsler fra amerikanske helsemyndigheter, og han er blitt sterkt kritisert for gjentatte ganger å ha motsagt sine egne eksperter.

– Dere må bare være rolige, det vil gå over, sa han ved signeringen og la til at «landet og økonomien er i god stand».

Under et besøk hos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i Atlanta fredag forsvarte han administrasjonens håndtering av epidemien og forsøkte å forsikre amerikanerne om at viruset er under kontroll.