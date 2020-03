Casper Ruud må klare seg uten turneringer i flere uker framover. Torsdag ble det kjent at ATP-touren stoppes i seks uker framover som en følge av koronaviruset.

– Jeg synes det er kjedelig siden jeg er i god form og hadde gledet meg til å spille. Det var jo på en måte nå sesongen virkelig startet, men nå blir jo det en litt annen kalender enn jeg hadde sett for meg. Samtidig har jeg full forståelse for at de ønsker å få kontroll over situasjonen og at dette handler om en global krise, sier Casper Ruud til TV 2.

– Andre lider kanskje mer

Han er allerede på plass i California, der han etter planen skulle deltatt i ATP 1000-turneringen Indian Wells. Deretter var planen å dra videre til Miami og Houston.

Dessuten går blant annet grusturneringen i Monaco fløyten. Grus er Ruuds favorittunderlag.

Med andre ord ville mye lagt til rette for at 21-åringen kunne ha fortsatt sin gode formutvikling i en del av tennistourens gjeveste turneringer.

– Ja, du kan jo si det. Jeg føler jo at det kunne ha vært gode muligheter til å fortsette å gjøre det bra, så sånn sett er det ekstra kjipt. På den andre siden er jeg blant spillerne som har gjort det best i verden i år, så jeg er ikke i en dårlig posisjon sånn sett. Andre lider kanskje mer enn meg med tanke på ranking og sånt, sier han.

Vil terpe detaljer

I løpet av året har han tradisjonelt svært få treningsperioder siden det spilles turneringer nesten hver uke.

Det gjør at Ruud sånn sett kan få noe positivt ut av det hele.

– Absolutt. Nå blir det seks uker med trening og sånt. Det blir på en måte som en ny preseason, sier Ruud.

Han er for øyeblikket i USA. Foreløpig har han ikke konkludert med hvor han vil holde til de siste ukene, men siden president Donald Trump har innført innreiseforbud, ligger det trolig an til at Ruud & co. blir værende i USA.

– Når man er i forsesongen, så er det litt lettere å slå seg løs og terpe på det man vil bli bedre på. Man kan tillate seg å slå mer feil. I tillegg vil jo de neste kampene bli på grus, så det kan være en fordel å tilpasse seg det, spille litt mer aggressivt og prøve ut ting, sier Casper Ruud.

– Er det noe konkret du tenker du vil jobbe med i denne perioden?

– Nå er jo dette ganske ferskt, så jeg har ikke lagt noen stor plan enda. Men det kan være mange ting, volleyen for eksempel, sier Casper Ruud.