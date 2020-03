Den er sær, den er sjelden, den er bygget i aluminium, den ble brukt i James Bond film, den hyller en annen legendarisk BMW-modell – og det finnes en tils algs i Norge akkurat nå.

Det er den vakre roadsteren BMW Z8 vi snakker om. En bil som kun ble produsert i 5.703 eksemplarer, mellom 2000 og 2003.

Z8 ble egentlig designet mest som en studie og for å hylle legendariske BMW 507 fra slutten av 50-tallet. En bil som blant annet selveste Elvis Presley kjøpte.

Uansett ble altså BMW Z8 satt i produksjon og likhetstrekkene til bilen den hyller er ikke vanskelige å se. Slektskapet til andre BMW-modeller fra samme tid er derimot er ikke like åpenbart. Det kan kanskje være både en styrke og en svakhet. Mest en styrke, mener vi.

Noen billig bil var Z8 ikke. I USA kostet den hele 128.000 dollar ny. Under det lange pansret og bak de svært brede BMW-nyrene, finner vi en småhissig V8-motor på 4,9 liter som utvikler 395 hestekrefter. Nok til å sende bilen fra 0-100 km/t på bare 4,7 sekunder og toppfarten er, på typisk tysk vis, elektronisk begrenset til 250 km/t.

Z8 har en del a-typiske BMW-detaljer, som for eksempel midtplasserte instrumenter. Faksimile fra Broommarked.no

Selges i Norge nå

Linjene er slanke og smekre og bakparten med de smale baklyktene er vakkert avrundet. En annnen morsom detalj er de senterplasserte instrumentene.

Vi nevnte at bilen var dyr som ny. Legendestatusen disse bilene har fått, gjør at du fortsatt må bla opp en god slant penger for fine og velholdte eksemplarer. Bilen som selges i Norge nå, tilhører den kategorien. Prisen som forlanges for 2000-modellen, som bare har gått 23.650 kilometer, som kommer rett fra service og har helt nye dekk, er 1.745.000 kroner. Det koster å være kar!

Det er Auto11 i Asker, rett utenfor Oslo, som har BMW-en for salg. Som du kanskje forstår av navnet er hovedgeskjeften Porsche, men også en del andre klassikere finner veien innom lokalene.

Se hva som plutselig dukket opp i Trøndelag

Dette er bilen som selges i Norge nå. Faksimile fra Broommarked.no

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Bond-bil

At selveste James Bond velger å bruke en bilmodell i filmene sine, gir mye og viktig reklame. I filmen "The World Is Not Enough", med Pierce Brosnan i hovedrollen, ble BMW Z8 brukt. Det ga trolig modellen et godt dytt bak, med tanke på både salg og hvor "hot" den var.

Bonds arbeidsgiver British Secret Service hadde en liten hangup på BMW i den tiden. I filmen "Golden Eye" ble en BMW Z3 brukt. Den mest berømte Bond BMW-er er nok likevel 750iL-en som ble brukt i filmen "Tomorrow Never Dies", med de legendariske scenene hvor bilen ble fjernstyrt inne i et parkeringshus.

Historien rundt Bonds Z8 er også litt spesiell. Filmen gikk i opptak i 1999 og BMW Z8 var ikke ferdig utviklet ennå. Men filmteamet insisterte på å bruke den, uansett. Det endte med at man laget fire glassfiber-kopier til filminnspillingen, av bilen som ennå ikke var klar. Den ene av disse, som noen sikkert husker, ble kappet i to.

Svensk «familiebil» blir en av verdens raskeste

BMW Z8 byr på typiske og tradisjonelle roadster-linjer. Faksimile fra broommarked.no

Samlerobjekt

Z8 har alltid stått ut som en litt annerledes og kanskje litt sær BMW-modell og vi tror at mange som egentlig ikke er typiske BMW-folk faller for modellen.

Dette kombinert med ytelsene vi allerede her nevnt, gjør bilen til svært en potent sportsbil. Selv om kritikerne mener at den mangler litt av den velkjente BMW-finessen i chassiset. At den er litt for myk i fjæringen og at styringen ikke er presis nok. På den annen side skal den by på et vanvittig godt dreiemoment og den har jo egentlig litt godt, gammelt muskelbil-stuk. Med langt panser, kort akterende, bakhjulsdrift, manuelt gir og førerplassen plassert langt bak.

Det er jo egentlig nok bare å se på bilen, så forstår du at noen timer bak rattet her er vel anvendt tid.

Morofaktoren er høy. Høy er også byggkvalitet, finish og materialkvalitet. Bilen var nesten en legende og et samleobjekt fra dag én. Dette har definitivt ikke avtatt på de 20 årene som har gått siden den så dagens lys første gang. Snarere tvert i mot. Z8 sees nå oftere på museer og i bil-samlinger, enn på veien.

Vi gjør oppmerksom på at Broommarked og Broom har samme eier.

Les også: En måned til – så er det slutt for denne BMW-en

Video: Dette kan bli en annen BMW-legende