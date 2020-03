– Stortinget avlyser all annen aktivitet enn den strengt nødvendige fram til påske, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til TV 2.

Stortinget som består av 169 representanter, går ned til 87 representanter når det er møter i salen.

– Stortinget går ned til 87 representanter når vi skal sette møter og det er voteringer, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen til TV 2.

Hastebehandling

Stortingspresidenten varsler at partiene er enige om et ekstraordinært stortingsmøte mandag, hvor den første behandlingen av krisepakken vil finne sted. Endelig vedtak av alle delene av krisepakken vil skje torsdag.

– Finanskomiteen vil gjennomføre en hastebehandling slik at de første vedtakene i saken kan fattes mandag og de delene av saken som krever lovendringer kan gjøres torsdag, sier Trøen.

Torsdag ettermiddag vedtok Stortinget at det ikke skal avholdes fysiske møter i komiteene, men at saksbehandlingen skal foregå på epost og skype, for å unngå mest mulig fysisk kontakt mellom representantene.

Kun nødvendige saker

Stortinget bare vil behandle saker som er stengt nødvendig å fatte vedtak i, dermed vil behandlingen av flere saker som ikke haster bli utsatt.

– Stortinget går også gjennom hvilke saker det er nødvendig å behandle. Noen saker vil dermed bli utsatt, sier Trøen.

Stortingets presidentskap møttes torsdag ettermiddag, kort tid etter at statsminister Erna Solberg (H) orienterte om drastiske tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge.