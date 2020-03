Folkehelseinstituttet har torsdag publisert en ny risikorapport om utbruddet av koronaviruset.

Rapporten inneholder situasjonsbeskrivelse, risikovrudering og et scenario som kan støtte helsetjenesten i planleggingen.

Les FHI-rapporten her.

Utvikler seg i faser

På sine nettsider forklarer FHI at epidemien vil utvikle seg i fem faser, der den fjerde fasen er det som kalles «full epidemi».

I denne fasen er epidemien i full gang, når etter hvert toppen og snur. Helsetjenesten risikerer overbelastning, skriver FHI.

– Vi gjetter at denne fasen varer gjennom sommeren, skriver FHI.

FHI opplyser at det vil komme nye scenariorapporter senere i år.

Pandemi

Onsdag erklærte WHO koronautbruddet for en pandemi, og torsdag kom den norske regjeringen med flere tiltak.

– Tiltakene som settes i verk mot koronasmitten er de mest inngripende vi har hatt i Norge i fredstid, sa statsminister Erna Solberg (H) under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Statsministeren sa videre at hun er bekymret for den raske spredningen av viruset, men at hun tror det er mulig å kontrollere den.

– Norge blir satt på en stor prøve, men også vi som enkeltmennesker. Vi vil alle få en annerledes hverdag, sa hun.