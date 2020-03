De norske skiskytterherrene leverte godt på sprinten i Finland, men det gjorde også de franske.

Men verken Martin Fourcade eller Emilien Jacquelin klarte å hamle opp med Johannes Thingnes Bø som vant med 21,1 sekunder over Fourcade og 22,3 sekunder over Jacquelin.

Dette var Thingnes Bø sin tiende verdenscupseier for sesongen.

Gode norske prestasjoner

Vetle Sjåstad Christiansen skjøt feilfritt og gikk i ledelsen i mål. Men Thingnes Bø var lynrask i sporet og tok over ledelsen med 30 sekunder da han gikk over mållinjen.

Storebror Tarjei Bø gjorde ikke noen dårligere på jobb på standplass og fikk også ti treff. Han gikk inn til en foreløpig tredjeplass, 34 sekunder bak lillebror Johannes. Det holdt til slutt til en femteplass.

Christiansen tok fjerdeplass, åtte sekunder bak franske Jacquelin.

Sturla Holm Lægreid imponerte i Kontiolahti med feilfri skyting. Han endte på en tiendeplass, 51,9 sekunder bak Thingnes Bø.

Siste helg med skiskyting

Til tross for koronaviruset er det meldt at helgens renn i Kontiolahti skal fullføres som normalt. Resten av sesongen er avlyst.

Dermed avgjøres verdenscupen for både herrene og kvinnene de neste to dagene, da dette er siste helg med skiskyting for sesongen.