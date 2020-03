Etter hvert som antall smittetilfeller er ventet å øke, vil mange nordmenn havne i hjemmekarantene de neste ukene, mener helsemyndighetene.

Blant annet må alle som kommer hjem fra utlandet i hjemmekarantene. Dette tiltaket har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 27. februar.

De to gruppene som må holde seg hjemme deles hovedsakelig inn i to grupper: De som er hjemmeisolert og de som er i hjemmekarantene.

De som må sitte i isolasjon er personer som enten har fått bekreftet koronavirus eller som mistenkes å være smittet.

Hjemmekarantene gjelder for alle som har kontakt med koronasmittede, men som ikke selv er syke.

Dette innebærer det

Hjemmekarantene innebærer følgende, ifølge Folkehelseinstituttet:

Ikke gå på jobb eller skole.

Unngå reiser og ikke ta offentlig transport.

Unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Kort sagt: Du kan gå ut av ditt eget hjem, men bør unngå nærkontakt med andre.

Fakta om tiltakene Alle barnehager og skoler stenges. Det skal imidlertid legges til rette for barn av helsepersonell og andre som har foreldre som har samfunnskritiske funksjoner.

Alle som har vært i utlandet utenfor Norden må holde seg hjemme. Tiltaket har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Helsepersonell får ikke reise utenlands.

Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå reiser som ikke er strengt nødvendig.

Det innføres adgangskontroll på helseinstitusjoner.

Det blir forbudt med kultur- og idrettsarrangementer.

Det samme gjelder for organisert idrett både innen- og utendørs.

Buffeter forbys. Restauranter og utesteder må legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand mellom gjestene.

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges.

Dagligvarebutikker får holde åpent. Det samme gjelder for kollektivtrafikken.

På en pressekonferanse torsdag sa helseminister Bent Høie at det er tilrådelig å ta seg en gå- eller løpetur utendørs, så lenge man unngår nærkontakt med andre.

Personer som deler hus med personer som er i hjemmekarantene kan, ifølge FHI, leve som normalt, og gå på skole og jobb. Unntaket er hvis man får symptomer på sykdom.

Flere millioner kan bli smittet

Personer som er i hjemmeisolasjon skal holde seg hjemme. Lege skal hjelpe en med å vurdere hvem som kan hjelpe deg med nøvendige innkjøp. Om man må til lege, frarådes det sterkt å benytte offentlig transport eller taxi.

Man oppfordres også til å sove og oppholde seg i et annet rom enn de man bor sammen med. Klær anbefales å vaskes på 60 grader.

Fra torsdag klokken 18 ble en rekke smittebegrensende tiltak innført i Norge. Det opplyste regjeringen og landets øverste helsemyndigheter på en pressekonferanse torsdag.

I Folkehelseinstituttets scenarier er det anslått at 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet at koronavirus. De fleste vil ha milde eller ingen symptomer. Det forventes imidlertid at rundt 15 prosent av befolkningen blir syke, noe som utgjør rundt 750.000 personer.

– Mellom 22.000 og 30.000 vil bli innlagt på sykehus. Det betyr at mellom 5500 og 7600 vil ha behov for intensiv behandling, ifølge anslaget, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.