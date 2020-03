Torsdag innførte regjeringen noen av de strengeste tiltakene Norge har sett i fredstid.

Tiltaket som får innvirkning på aller flest nordmenn, er stengingen av alle barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skoler og institusjoner for høyere utdanning.

Barnehagebarn og elever på barneskolen vil ha behov for at foreldrene blir hjemme.

For å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre samfunnskritiske funksjoner har Helsedirektoratet imidlertid pålagt barnehager og barneskoler å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Samtidig er det viktig at personer i risikogrupper, typisk besteforeldre, ikke brukes til barnevakt, understreker helseminister Bent Høie (H).

Listen over de kritiske samfunnsfunksjonene er som følger:

Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satelittbaserte tjenester

Apotekene

Ansatte i barnehager og på barneskoler, som skal passe på barna til personer med samfunnskritiske funksjoner, omfattes også av denne listen.

Helsedirektoratet opplyser til TV 2 at det er opp til arbeidsgivere å vurdere om deres ansatte har arbeid som anses som samfunnskritisk. De vil komme tilbake med utdypende informasjon om funksjonene på listen.