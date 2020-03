Oppfordrer nordmenn til å bremse spredningen i SMS

Klokken 14 kalte regjeringen inn til en pressekonferanse om nye tiltak for å bekjempe korona-utbruddet i Norge.

– Tiltakene som settes i verk mot koronasmitten er de mest inngripende vi har hatt i Norge i fredstid, sier statsminister Erna Solberg (H).

TV 2 meldte allerede tidligere torsdag at alle landets skoler og barnehager stenges. Også alle universiteter og høgskoler stenges.

– De barna med foreldre med samfunnskritiske oppgaver vil få et omsorgstilbud. Ordningen med sykedager med barn, blir utvidet, sier Solberg.

Drastiske tiltak

Helseminister Bent Høie understreker også at de tiltakene som settes i gang er de mest drastiske de har i verktøykassen.

– Dette er det viktig at vi gjør. Nå må vi alle være med på å begrense smitte, sier Høie.

Høie understreker også at de tiltakene som settes i gang er de mest drastiske de har i verktøykassen.

– Dette er det viktig at vi gjør. Nå må vi alle være med på å begrense smitte, sier Høie.

Sendte ut SMS

Torsdag ettermiddag sendte Helsedirektoratet ut en tekstmelding, der nordmenn blir bedt om å følge myndighetenes anbefalinger.

«Korona-viruset sprer seg nå raskt, og det er viktigere enn noen gang at alle bidrar til å bremse spredningen. Fortsett å vaske hender, vis hensyn når du hoster og hold avstand til andre. Nå kommer det nye tiltak. Følg myndighetenes anbefalinger på helsenorge.no».

Dette blir forbudt/stenges: Kulturarrangementer

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende

Svømmehaller, badeland og liknende

Personer som utfører kritisk viktige samfunnsfunksjoner bes gå på jobb, alle andre bes holde seg hjemme.

Epidemien vil ifølge FHI utvikle seg i faser. Foto: faksimile

Helsedirektoratet anbefaler nordmenn å ikke reise til utlandet.

– For noen av oss betyr det at de ikke får gjort det de drømmer om, men for andre er dette alvor. Jeg håper folk respekterer dette og bidrar, sier Høie.

Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at det er umulig å vite hva veien videre blir. Det anslås nå at minst 700.000 nordmenn vil bli smittet. FHI opplyser at koronautbruddet kan nå toppen i løpet av sommeren.

– Det er nettopp kommet en ny europeisk risikovurdering. Det er derfor behov for øyeblikkelig, målrettet handling. Vi har estimert feil, og vi vil estimere feil i fremtiden, det er helt sikkert, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

I en ny risikorapport torsdag skriver FHI at det forventes at man følger myndighetenes råd: