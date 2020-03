Vil kartlegge alle med utdanning innen helse

Fylkesnes mener at man nå må kartlegge såkalt «restarbeidskraft».

– Folk som er utdannet sykepleiere, helsefagarbeidere, leger og så videre, som i dag ikke er i helsevesenet. Vi bør kartlegge dem, for å se om man kan dra i gang en dugnad der de kan bidra inn i helsevesenet, sier han.

– Så folk må rett og slett melde seg hvis de har en utdannelse som kan hjelpe i denne situasjonen?

– Det er ikke vi som bestemmer disse tiltakene, men det kommer vi til å foreslå for statsråden som et aktuelt tiltak. Det er også hjemmel for det i smittevernloven, som de nå tar i bruk, sier han.

– Men dette er ikke noe vi bestemmer på Stortinget, det er noe helsemyndighetene må gjøre. Men i SV er vi bekymret for at man ikke har nok kapasitet til å håndtere situasjonen som vil oppstå ganske snart, legger han til.

Dette sier loven: § 4-9, andre ledd i Smittevernloven: Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har helsepersonell som har gjennomgått nødvendig opplæring, plikt til å delta og utføre nødvendige oppgaver i smittevernarbeidet etter kommunestyrets nærmere bestemmelse. Kilde: Lovdata

Tiltakspakke

Listhaug sier at hun nå legger til grunn for at regjeringen har en klar plan for de ulike scenariene som kan komme som følge av virusutbruddet.

– Så handler det nå om å få bestilt opp nok utstyr. Der vet jeg at norske bedrifter også står klare til å gjøre en innsats. Bedrifter som egentlig leverer utstyr til andre sektorer kan nå brukes til å produsere for helsevesenet, sier hun.

I tillegg er det ventet at koronautbruddet vil få store økonomiske konsekvenser. Fredag legger regjeringen frem en tiltakspakke.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Paul Sigve Amundsen/NTB Scanpix

– Det er vi veldig spent på. Frp kommer allerede i dag til å signalisere hvilke forventninger vi har til den. Sette handler jo i et langsiktig perspektiv om å redde tusenvis av arbeidsplasser, sier Listhaug.

Hun legger til at det er mange norske bedrifter som nå sliter økonomisk som følge at virusutbruddet.

– Norge er heldige på den måten at vi har veldig mye penger på statlig hånd. Nå har vi faktisk mulighet til å gå inn og gjøre en innsats og redde bedrifter, og sørge for at når dette er over, har folk en jobb å gå tilbake til, sier hun.

– Så du vil rett og slett bruke oljefondet?

– I den situasjonen vi er i nå, er vi nødt til å bruke mange drastiske grep for å redde norske bedrifter. Det vil bli veldig dyrt på sikt hvis mange bedrifter går konkurs, tusenvis blir arbeidsledige og vi skal betale arbeidsledighetstrygd for disse i lang, lang tid fremover, sier hun.

– Pust med magen

Nå oppfordrer Frp-nestlederen befolkningen til å følge rådene som kommer.

– Ikke få panikk og ta vare på hverandre, sier hun og legger til:

– Nå er det jo sånn at mange familier får mye bedre tid sammen. Den må de bruke godt. Folk får mulighet til å være sammen med barna sine. Så gjør det beste ut av det.

Fylkesnes understreker at de som ikke er i risikosonen for å bli alvorlig syke av viruset, også må huske å sitt ansvar.

– En veldig viktig melding ut nå, er til alle som er friske og raske, og de aller fleste er jo det. Det de virkelig må tenke på, er effekten de kan ha på andre sårbare grupper i samfunnet, for dette er et farlig virus for deler av befolkningen, sier han og legger til:

– Vi kan alle være smittebærere, så bagatelliseringen man kanskje har hatt må vi nå slutte med, og så må vi følge rådene fra helsemyndighetene. Men pust med magen, dette skal vi klare.