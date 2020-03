TV 2-profilen Helene Olafsen (30) og forloveden Jørgen Nilsen (29) er blitt foreldre for første gang.

Det melder Nilsen på Instagram.

– Velkommen til verden, lille Louie, skriver han til et bilde av Olafsen og den nyfødte.

Samtidig avslører han at sønnen ble født 15. mars.

– Heldige deg, som har fått verdens tøffeste mamma. Jeg er så stolt av dere begge to, skriver han videre på Instagram.

Olafsen har også delt et bilde av Nilsen og sønnen på Instagram.

– Han er helt perfekt, i en uperfekt tid. Tusen takk for all hjelp og støtte ved Ullevål sykehus, skriver Olafsen.

Ledet Senkveld på termindato

Senkveld-programlederen har vært på jobb sammen med programledermakker, Stian Blipp, gjennom hele svangerskapet – til og med på sin egen termindato, forrige torsdag.

– Jeg hadde lyst til å være her med deg (Stian Blipp journ. anm) og dere seere. Det er mitt valg å stå her i dag, også virker det ikke som om det kommer til å skje noe på en stund, sa Helene i programmet som ble spilt inn på termindatoen.

Under innspillingen av Senkveld med Helene og Stian den 5. september i høst, avslørte programleder Helene Olafsen (30) at hun skal bli mor for første gang.

Møttes på Skal vi Danse

Olafsen møtte kjæresten, Jørgen Nilsen, da hun deltok i Skal vi danse i 2017. Sammen vant de hele konkurransen.

I fjor kunne paret også avsløre at de hadde kjøpt drømmehuset på Nordstrand i Oslo, som de nå for tiden jobber med å pusse opp.

TV 2-programlederen har tidligere vært proffutøver på Snowboard og har vunnet flere medaljer i internasjonale konkurranser. Allerede som 16-åring tok hun VM-bronse i Snowboardcross.