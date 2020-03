Torsdag innførte regjeringen en rekke tiltak som skal bidra til å begrense spredningen koronavirus i Norge. Skoler og barnehager stenges, det samme gjør treningssentre.

All idrettsaktivitet blir også forbudt.

Tiltakene kommer 15 dager etter det første bekreftede smittetilfellet i Norge.

Professor i hygiene og smittevern, Bjørg Marit Andersen, er kritisk til at det ikke ble satt inn mer omfattende tiltak på et tidligere tidspunkt.

– Med gode rutiner kunne vi klart oss bedre, mener hun.

Ville ha innreisekontroll

Andersen mener at Norge burde hatt en langt strengere importkontroll da man så at viruset begynte å spre seg i Europa.

– Vi burde satt i gang tydelige tiltak rettet mot inn- og utreise fra Norge. En slik kontroll ville i seg selv ha bidratt til at folk tenkte seg om, sier Andersen.

Hun mener at folkerike arrangementer burde vært avlyst på et tidligere tidspunkt.

– Kan du forstå at det tok tid før myndighetene iverksatte tiltak?

– Det er forståelig, men samtidig er det vanlig å stenge skoler og møteplasser når vi har en situasjon med for eksempel smittsom hjernehinnebetennelse. Det er ikke et fremmed tiltak for oss, sier hun.

Derfor ventet de

På torsdagens pressekonferanse ble helsemyndighetene, statsministeren og helseministeren konfrontert med spørsmål om hvorfor tiltakene ikke har kommet før.

– Om vi ville vist politisk handlekraft og presset gjennom tiltak før helsemyndighetene mente at det var riktig kunne det blitt avslørt som et for kraftig tiltak. Da kunne vi ødelagt verktøyene før vi fikk behov for dem. Det kunne ført til en verre situasjon fordi vi hadde risikert at folk ikke hadde respektert tiltakene, sier helseminister Bent Høie og fortsetter:

– Jeg er overbevist om at alle i Norge vil forstå og følge tiltakene, sier han.

Erna Solberg mener at norske myndigheter har forstått alvoret av situasjonen helt siden viruset begynte å spre seg i Kina.

Millioner kan bli syke

Hun slutter seg imidlertid til Høies resonnement.

– Tiltakene må komme på et tidspunkt der de får effekt og oppslutning. Nå kommer de faglige rådene i en fase hvor vi har smittede som ikke kan spores hele veien, sier Solberg.

I Folkehelseinsituttets scenarier er det anslått av 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet at koronavirus. De fleste vil ha milde eller ingen symptomer. Det forventes imidlertid at rundt 15 prosent av befolkningen blir syke, noe som utgjør rundt 750.000 personer.

– Mellom 22.000 og 30.000 vil bli innlagt på sykehus. Det betyr at mellom 5500 og 7600 vil ha behov for intensiv behandling, ifølge anslaget, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.