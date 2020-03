Dette opplyste direktør i Folkehleseinstituttet Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi har nå en pandemi i Norge. Ved midnatt natt til torsdag var det rapportert om 621 tilfeller av koronavirus her til lands. 163 av disse var rapportert i løpet av onsdagen, sier Stoltenberg.

2,2 millioner nordmenn kan bli smittet

Hun sier videre at Folkehelseinstituttet har utarbeidet et scenario som sier at så mange som 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet av koronaviruset og mellom 733.000 og 780.000 personer kan bli syke.

– Det store flertallet får milde eller ingen symptomer, sier Stoltenberg.

Videre anslår FHI at 14-15 prosent av befolkningen blir syke som vi har sett i for eksempel Kina. Det vil si 733.000 til 780.000.

Mens mellom 22.000 og 30.000 vil bli innlagt på sykehus. Det betyr også at mellom 5500 og 7600 vil ha behov for intensiv behandling, ifølge anslaget.

Det foregår stille smitte

Folkehelseinstituttet ser signaler på at det foregår stille smitte i befolkningen, men vet ikke hvor langt den har kommet.

Stoltenberg sier at det er koronatilfeller som ikke kan spores til utenlandsreiser.

– Det er et tydelig signal om at vi har en stille smitte ute i befolkningen. Vi håper og har indikasjoner på at den kan være i en tidlig fase. Den kan ha kommet lenger, og det kan dreie seg om mange mennesker som er smittet som vi ikke kjenner til, sier Stoltenberg.

– Vi kommer til å oppdage flere personer som er smittet i Norge uten at det er knyttet til reisevirksomhet, slår hun fast.

Helsemyndighetenes mål er å utsette og forsøke å stanse smitten.

– Ved å spre sykdommen utover i tid kan vi få en håndterbar situasjon som betyr at helsetjenesten kan tilby alle som trenger det, behandling, sier Stoltenberg.

Omfattende tiltak



Helsedirektøren Bjørn Guldvog sa på pressekonferansen at de håpet i det lengste at de restriktive tiltakene som er iverksatt ville være unødvendig.



– Det har vært viktig for oss å finne det riktige tidspunktet for å iverksette slike omfattende tiltak. Vi hadde i det lengste håpet at det skulle være unødvendig. Men vi har det siste døgnet sett en eskalering av situasjonen både i Europa og i Norge, sier Gildvog.



Han sier videre at vi har kommet inn i en ny fase i Norge.



– Vi har fått bekreftet smitte i befolkningen, som ikke er funnet gjennom våre sporingsmiekaninsmer. Også siste døgnet en stor økning i Europa. Og det europeiske smittevernbyrået har i formiddag gitt råd om at alle land setter i gang tiltak, og tiltakene virker best når de er koordinert, sier helsedirektøren.