Det betyr at flere serier ikke blir ferdigspilt denne sesongen.

Den øverste serien, REMA 1000-ligaen for menn, skulle hatt siste serierunde søndag. Den blir nå droppet.

De to utsatte kampene i kvinnenes REMA 1000-liga blir heller ikke spilt.

I tillegg er sluttspillet for kvinner og menn avlyst. Det er der plassene til blant annet Champions League ligger.

– Dette vil oppleves spesielt for mange som nå skulle inn i avslutning av sesongen og spille om medalje, opp- og nedrykk. Men det er slik situasjonen har blitt, sier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, til TV 2.

Vil ta plassering-avgjørelse fredag

Beslutningen som forbundet har tatt i samråd med klubbens serieforening, Norsk Topphåndball, er basert på de tydelige signalene fra helsemyndighetene i lys av koronaviruset.

Når serien ikke blir ferdigspilt, må håndballforbundet nå finne andre måter å avgjøre enkelte plasseringer på.

– Når det gjelder plasseringer om opp- og nedrykk, fordeling av medaljer som ikke er avgjort og plasser i europacup, jobber vi med det nå, sier Langerud.

– Vi håper at vi har en avgjørelse på dette i morgen, opplyser han.

OL-kvalik i det blå

Neste helg skal håndballjentene etter planen spille OL-kvalifisering i Montenegro. Onsdag ble det bestemt at kampene skulle spilles for tomme tribuner, men spørsmålet nå er om kampene i det hele tatt kan bli spilt.

– Sett fra vår side stiller vi store spørsmål nå om det er mulig, sier Langerud.

– Alle våre problemer med koronaviruset, som fører til full stans i all aktivitet i Norge, er jo alle andres problem også. Mye tyder på at det blir vanskelig å avvikle kampene slik situasjonen er nå, men vi må vente på en avgjørelse fra Det internasjonale forbundet (IHF), forklarer han.

IHF hadde møte i Basel onsdag, og de tar kontakt med Den internasjonale olympiske komité (IOC) for å vurdere om det finnes andre måter å avgjøre OL-plassene på enn en kvalik.

En mulighet er å bruke verdensrankingen.

– Størst sjanse for avlysning

I Montenegro er Norge deltager. Håndballjentene skal spille mot vertene, Romania og Thailand. De to beste lagene får plass i sommerens OL i Tokyo.

Norge er arrangør av OL-kvalifiseringen for menn, der håndballgutta etter planen skal spille i Trondheim mot Brasil, Chile og Sør-Korea 17.- til 19. april. Trondheim kommune ønsker å avlyse arrangementet.

– Det vi vet, er at det ikke er aktuelt med Sør-Korea som deltager i Trondheim, sier Langerud.

Så blir spørsmålet om turneringen skal spilles med tre land foran tomme tribuner. Eller om det finnes andre løsninger som IOC og IHF må se på.

– Det må være høyaktuelt å bruke andre kriterier enn OL-kvalik for å avgjøre de siste OL-plassene, mener generalsekretæren i Norges Håndballforbund.

– Slik jeg ser det nå, er det mye større sjanse for at kvalifiseringen blir avlyst enn at arrangementene blir gjennomført, spår han.