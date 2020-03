– Våre ressurser rundt testing og oppsporing av smitten er overskredet for lenge siden, forklarer kommunelege Arne By til TV 2.

Den manglende kapasiteten har ført til at kommunen nå har sett seg nødt til å stenge grensene.

Av de rundt 2600 menneskene som bor i kommunen, er 22 bekreftet smittet av koronaviruset. Kommunelegen frykter at det er flere.

– Vi har god grunn til å tro at det er flere basert på kontakt med andre pasienter i kommunen.

Legen forteller at kommunen kun har kapasitet til å teste Frostas innbyggere når de skal kartlegge viktige smitteveier og pasientgrupper.

– Nå blir det kun samfunnskritiske hensyn som tas. Det vil si at om du skal på bursdag i nabokommunen eller på kino, så må du vente til vi er ferdige med dette her, sier ordføreren i kommunen, Frode Revhaug (H).

Mat og helsetilbud vil dermed fortsatt kunne fraktes over grensen.

By sier til TV 2 at kommunen har fått lite hjelp fra staten til å håndtere situasjonen.

TAR GREP: Arne By (t.v) og Frode Revhaug stenger kommunegrensene. Foto: Heidi Vænes/ TV 2

– Det er en mangelvare på statlige retningslinjer. Det vi gjør nå er å sette hele kommunen i karantene. Det er ikke gjort i norsk moderne historie. Det eksisterer ikke retningslinjer som hjelper oss i denne prosessen.

Ordføreren i kommunen innrømmer at det vil bli vanskelig å regulere hvem som får krysse kommunegrensen.

– Det er krevende, men vi ber om at våre vedtak blir overholdt. Nå må vi gå ytterligere til verks for å hindre smittespredningen, derfor ber vi om at trafikken over grensa kun blir til nødvendig transport.