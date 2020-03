På grunn av en kommunal beslutning må det svenske selskapet Skistar umiddelbart stenge skianlegget i Hemsedal, opplyser de i en børsmelding torsdag.

Selskapet skriver også at de regner med at flere alpinanlegg i Norge vil måtte stenge.

Stenges umiddelbart

Hemsedal kommune har fått informasjon fra myndighetene om å gjøre tiltak mot koronaviruset som går inn i en ny pandemi-fase. Kommunen har som svar tatt flere beslutninger, ett av disse er å stenge Hemsedals skiområde, skriver Hemsedal skisenter i en pressemelding.

– Beslutningen er tatt for å begrense antall mennesker som befinner seg i kommunen, hvor sykdomsapparatet kun er dimensjonert for å håndtere komplekse sykdomsspørsmål fra de fastboende, og det har vi stor forståelse for, sier pr-sjef i SkiStar Linda Morell.

Beslutningen innebærer at tilreisende til Hemsedal så fort som mulig vil bli informert om dette.

Gjester som befinner seg i Hemsedal nå vil få reise på en ordentlig måte.

– Vi har akkurat fått denne informasjonen, vår prioritet nå er å informere våre gjester og medarbeidere, sier Morell.

Advares mot å dra på hytta

Vinje kommune oppfordrer alle hytteeiere om å vurdere nøye om de skal dra på hytta nå.

– På grunn av smittesituasjonen som vi har i Norge i dag, velger Vinje kommune å oppfordre hytteeiere om å nøye vurdere om det er riktig å dra hit nå, skriver de på sine hjemmesider.

Vilje velger å legge seg på en restriktiv linje for å avgrense smittefaren, noe som kan påvirke hytteiere.

– Vinje kommune har små sentre, butikker og andre samlingssteder. Når mange menneske er samla på ett sted øker smittefaren, skrive de videre.