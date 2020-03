Dette skjedde med smitten da skolene ble stengt

Alle skoler og barnehager i Norge er stengt for å begrense spredningen av koronaviruset. Det settes også inn en rekke andre svært inngripende tiltak.

TV 2 har sett på hvordan ulike tiltak, som kontroll av reisende til stenging av skoler, har slått ut på smitten i Taiwan og Japan.

De var blant de første landene som fikk påvist korona utenfor Kina.

Taiwan stengte skolene 13 dager etter det første tilfellet ble påvist. Japan stengte skolene etter 41 dager.

Da Norge stengte skolene, var det 16 dager siden det første tilfellet.

Først, kort om utviklingen i Norge. Her går kurven over antall påviste smittetilfeller kraftig opp:

Norge er nå på femteplass over land i verden med høyest antall smittede per 100.000 innbyggere, og vår kurve over smittetilfeller er brattere enn landene over oss på listen.

Her er utviklingen i antall smittetilfeller per land fra 22. januar, da de første tilfellene ble registrert i vårt datasett, til 12. mars 2020:

(I tabellen under har vi valgt å ikke presentere land og stater med mindre enn 100.000 innbyggere, derfor står Norge på fjerdeplass her).

I Taiwan og Japan ble de første smittetilfellene oppdaget 21. og 22. januar, altså en drøy måned måned før korona-viruset ble bekreftet i Norge, 26. februar.

Til tross for at Taiwan er nabo med Kina og har 23 millioner innbyggere, er det kun påvist 49 tilfeller av korona-smitte i løpet av sju uker (siste tall per 12. mars). Japan, et land med rundt 130 millioner innbyggere, har påvist 639 tilfeller på like lang tid.

Det er omtrent like mange som Norge har fått påvist i løpet av drøye to uker – et land med rundt fem millioner innbyggere.

Hvorfor har Japan og Taiwan så få smittede i forhold til folketall, når de har hatt korona-viruset lengre enn oss?

Landene ble hardt rammet av SARS-epidemien i 2003. Da lærte de at skal tiltakene virke, må de være så kraftfulle som mulig - og settes inn så tidlig som mulig.

Allerede i desember, samme måneden som Covid-19 ble påvist i Kina, forbød Taiwan reisende med feber å fly inn i landet. Siden har over 120 hastetiltak blitt iverksatt, alt fra produksjon av smittevernutstyr til bøter for å spre falske nyheter om korona.