Torsdag formiddag meldte Oslo kommune under en pressekonferanse at alle arrangement med flere enn 50 deltakere blir forbudt.

– Vi er i en krise, men Oslo kommune er forberedt på kriser, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Se intervju med byrådslederen i toppen av saken.

Nå aktiverer de sine kriseplaner.

Johansen sier at for Oslo kommune og byrådet er sikkerheten for befolkningen det viktigste

– Vi gjør, og kommer til å gjøre, alt i vår makt for å unngå spredning av smitte, sier han.

– Ekstraordinære tiltak er nødvendig

Han sier de har satt en sentral kriseledelse i Oslo, som han leder sammen med beredskapssjefen for Oslo kommune. Videre sier han at alt annet for han og hans byråder er avlyst.

– De tiltakene vi iverksetter er svært inngrepene, og vil få store konsekvenser for livene til byens befolkning, sier han.

Likevel er han tydelig på én ting:

– Ekstraordinære tiltak er nødvendig i en ekstraordinær situasjon.

Torsdag besluttet Oslo kommune å stenge alle barnehager og skoler fra og med mandag 16. mars, og ungdomsskoler og videregående fra og med fredag 13. mars. Senere samme dag fikk TV 2 bekreftet at alle landets skoler og barnehager stenges.

Johansen oppfordrer alle til å holde barna sine hjemme fra og med i morgen fredag.

– Nå jobber vi med å sikre at samfunnskritisk personell med barn skal kunne fortsette å arbeide, blant annet med å tilby barnepass, sier han.

Han legger til at samfunnskritisk personell vil si personell i helsevesenet, brann, vann og avløp, renovasjon og strøm.

Stenger store deler av byen

– Vi har også besluttet å skjerpe kravet vi innførte med størrelse på arrangement. Arrangement med flere enn 50 deltagere blir forbudt i Oslo, sier han.

Oslo kommune velger å stenge kulturskolen, alle bibliotek, alle offentlige svømmehaller og bad, alle offentlige idrettslag og alle museer.

Han sier kommunen nå er i dialog med rederiene som ankommer Oslo med passasjerer og gods.

– Vi må sikre forsvarlig testing av passasjerer og personell. Hvis ikke må vi vurdere å innstille avganger, forklarer han.

Han sier fra og med neste uke vil de sette ut bysyklene, i håp om at det vil minske trengselen på andre kollektivtilbud.