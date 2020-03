Ryddeekspert: – Ta kategori for kategori

For mange vil store deler av tiden fremover bli tilbragt innenfor husets fire vegger. Programleder, podkaster og ryddeekspert Synnøve Skarbø mener nå er den perfekte tiden å ta den store ryddesjauen man har tenkt på lenge.

– Det er en fin anledning å få litt orden på ting, og gjøre noe man har utsatt lenge, sier hun.

Start med én kategori

Skarbø forklarer dersom du skal begynne å rydde, må du kvitte deg med noe.

– 90 prosent av ryddeprosessen handler om å kvitte seg med ting. Luk ut alt du ikke trenger eller har et følelsesladet forhold, sier hun.

Hun tror mange tenker at man bør rydde rom for rom. Det kan imidlertid fort ende opp i mer rot, skal vi tro Skarbø.

– Det som ofte skjer når du begynner på kjøkkenet, fortsetter til stuen og videre, er at man bare flytter rotet rundt i huset. Da ender man fort opp med at det ikke blir særlig ryddig likevel, sier hun.

Hun anbefaler derfor og heller dele opp huset i kategorier. Da får man snevret det ned, og gjør det enklere å bli ferdig uten mer rot.

– Det er lurt å starte med den kategorien man har minst følelser for. Jeg kunne for eksempel ikke startet med klærne mine, de er jeg for glad i. Da hadde jeg for eksempel begynt med verktøy eller kjøkkenutstyr, innrømmer hun.

Å RYDDE ROM BLIR ROT: Skarbø mener å rydde rom for rom, fort kan ende opp i mer rot. Foto: Kristoffer Myhre

Hun anbefaler heller å vente med kategorier man har sterke følelser for, til man kjenner det er enklere å være mer brutal i valgene sine.

– Vær ærlig med deg selv og luk ut det du ikke har bruk for eller ikke er spesielt glad i, sier hun og legger til: Og gjør hver kategori 100 prosent ferdig, får du går videre.

Hun har tre bud hun anbefaler å følge, for å få det ryddigst mulig.

– Første bud er: Kvitt deg med det du ikke trenger. Det er en befrielse å bli kvitt ting. Andre bud: Finn en fast plass til alle tingene dine. Tredje bud er at ting skal være på plassen sin når det ikke er bruk, sier hun.

Gjør rydding til aktivitet

Barn og ungdom har også sett seg nødt til å bli hjemme, da myndighetene vedtok torsdag forrige uke om å holde barnehager og skoler stengt. Med flere personer i hus kan det være en utfordring på ryddefronten.

Skarbø mener ingen vil få det strøkent i huset sitt nå, og ha det slik for alltid. Hun tror man heller bør få ungene med på ryddesjauen, heller enn å mase på de om å rydde opp.