Uefa er innstilt på å kunngjøre at Champions League og Europaligaen vil bli utsatt med umiddelbar virkning.

Det er spanske Marca som melder dette torsdag.

Det sies at selv om det ennå ikke er kommet noen offisiell kunngjøring, forventes det i løpet av de neste timene at begge turneringene vil bli utsatt.

– Ingen overraskelse. Det ser ut som den eneste riktige løsningen når man ser det siste døgnet, hvor store folkemasser samles. Når det spilles fotball, uavhengig av fulle tribuner, så vill det bli store ansamlinger uansett. Da er det bedre å sette det på vent. Helsemessig er det det eneste logiske har man skjønt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Til tross for at flere Champions League-kamper spilles for tomme tribuner, samles store supportergrupper utenfor arenaene. Senest onsdag dukket flere Paris Saint-Gemain-spillere opp utenfor stadion og feiret med fansen.

– Ting blir enda verre muligens – når spillere menger seg med supportere. Ikke for folket, men for spillerne er det stor sannsynlighet for at de blir smittet. Det er grunnen til at jeg tenker at det ikke bør spilles i det hele tatt. Folk kommer til å samles og feire ting, og mange gjør som de føler. Sånn virker det bare å være. Så da må der bare stoppes, slår Stamsø-Møller fast.