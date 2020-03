I alt fire unge menn fra Oslo er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Halil Kara, som ble skutt i hodet ved Prinsdal Grill sørøst i Oslo fredag 10. januar.

De tre øvrige siktede nekter straffskyld, mens forsvareren til den 21 år gamle mannen som ble pågrepet onsdag, Fisnik Baki, ikke har besvart TV 2s henvendelser.

En 20 år gammel mann er siktet for å ha utført selve drapet. Han ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia en uke etter skyteepisoden.

Ukjent rolle

TV 2 er ikke kjent med hvilken rolle politiet mener at den nå pågrepne 21-åringen har hatt. Han har samtykket til at politiets begjæring om varetektsfengsling behandles som kontorforretning, altså uten at han selv er til stede.

For halvannen måned siden, 24. januar i år, ble 21-åringen dømt til ett års fengsel i en sak der 16 år gamle Mohammed Altai døde etter å ha blitt slått i skoletiden ved Holmlia skole.

Han er ikke dømt for vold med døden til følge, men for en grov kroppskrenkelse og for ikke å ha tilkalt nødvendig helsehjelp.

– Jeg vil ikke å gå noe inn på tidligere forhold som han er straffet for, sier politiadvokat Anne Marie Hustad til TV 2.

Slo ned elev

Hendelsen han ble dømt for, fant sted like utenfor Holmlia skole omtrent klokken 12.15 en mandag i juni 2017.

Den avdøde gutten, Mohammed Altai (16), hadde «et kjærestelignende forhold» til 21-åringens lillesøster, ifølge dommen.

Fordi 21-åringen likte dette dårlig, valgte han å oppsøke Altai. Det endte med at Altai ble slått fire ganger og mistet bevisstheten. Obduksjonsrapporten har imidlertid slått fast at en sjelden hjertesykdom kan ha vært dødsårsaken, og at 16-åringen ikke ble slått hardt.