Hans Majestet Kongen uttaler i en pressemelding i formiddag følgende:

– Landet vårt er i en alvorlig situasjon som rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det er avgjørende at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå å utsette oss selv eller andre for smitte. Det er derfor viktig at vi alle følger anbefalinger og pålegg fra myndighetene.

Holder statsråd

Statsråd og andre møter som følger av Kongens konstitusjonelle rolle vil opprettholdes, opplyser Slottet i pressemeldningen.

Både Kongen og Kronprinsen vil være til stede i statsråd fredag, men innfører altså et strengt smitteregime.

– Vi må bidra med det vi kan for å hindre spredning av viruset, og jeg vil særlig takke helsepersonell over hele landet som i disse dager gjør sitt ytterste for å avhjelpe situasjonen. Vi alle håper at utviklingen snart vil snu, uttaler Hans Majestet Kongen videre.

Sluttet å håndhilse

TV 2 har tidligere fortalt at forsvarsminister Frank Bakke Jensen valgte å jobbe hjemmefra fra tirsdag denne uken da departementet fikk melding om at han kunne ha vært utsatt for smittefare under et besøk i Bergen en uke tidligere.

Forsvarsministeren deltok i statsråd på Slottet fredag, tre dager etter at han kan hadde kontakt med en person som ble testet for korona-viruset.

På dette tidspunktet var Bakke-Jensen ikke kjent med at han kunne ha vært eksponert for smitte.

Han håndhilste på Kongen i statsråd, slik det er tradisjon for å gjøre. Først i går ble det fastslått at forsvarsministeren ikke er smittet.

Kommunikasjonsjef Guri Varpe opplyste tidligere i uken til TV 2 at Slottet lenge har lenge vært veldig nøye med håndhygiene for å unngå smittefare.

– Vi følger helsemyndighetenes råd, og har sterkt fokus på hygiene, også i forbindelse med statsråd, uttalte Varpe tirsdag.

Mandag innførte Slottet regler om at medlemmer av kongefamilien og ansatte ikke skal håndhilse, i tråd med retningslinjene til helsemyndighetene.