I tur og orden har flere av landets fylker og kommuner stengt barnehager, skoler og universiteter torsdag.

Nå er det bestemt at alle skolene i landet vil stenges i tiden fremover, for å hindre spredning av koronaviruset.

Statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) møter pressen for å legge fram andre tiltak for å hindre spredningen av koronaviruset klokken 14 torsdag.

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge, sa Solberg under et besøk hos Beredskapsutvalget.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg vil være tilstede på pressekonferansen på Statsministerens kontor.

Frustrerte foreldre

Flere har reagert på at regjeringen ikke har valgt å stenge skolene tidligere. Allerede i går besluttet Danmarks statsminister, Mette Fredriksen, å stenge alle skolene i Danmark.

Bekymringen rundt en smittespredning har ført til at flere foreldre har valgt å holde barna sine hjemme, til tross for at skolene ikke var stengt.

På Facebook har det også blitt opprettet flere grupper som råder foreldrene til å holde barna hjemme. «Steng alle skoler og barnehager nå!» har fått over 25.000 medlemmer kun på noen dager.

– Hold dere hjemme

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har oppfordret folk om å holde seg hjemme.

– Dropp fredagspilsen og middag ute, hold deg hjemme. Dette er ingen øvelse, vi er i krise, sa byrådslederen i dag.

TILTAK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tar grep for å hindre koronaspredningen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I Oslo vil også arrangementer med mer enn 50 personer være forbudt.

Noe av utfordringen er at det høyst sannsynlig er mennesker som er smittet uten å vite om det, sa Johansen.

– Jeg tror man bør tenke seg veldig godt om. Kjøp heller inn god mat som man kan lage hjemme, framfor å gå ut. Det kan være et godt råd nå. Særlig folk som er mer utsatt.

Universitetene stenger

De fleste universiteter og høyskoler i Norge har også avlyst all undervisning på campus, for å hindre spredningen av koronaviruset.

Enkelte universiteter og høyskoler avlyser i første omgang ut denne uka. Dette gjelder Universitetet i Agder, Nord Universitet, og Høyskolen i Østfold. Andre avlyser undervisningen på ubestemt tid.

Akkurat nå sitter samtlige rektorer ved høyere utdanningsinstitusjoner i møte med høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Høyskolen i Molde forteller til NTB at de venter med å publisere nye tiltak til dette møtet er over.

Undervisningen vil foregå digitalt. Universitetet i Stavanger vil, i likhet med andre universiteter, vurdere alternative metoder for gjennomføring av eksamen.