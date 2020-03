Kronen har i løpet av torsdagen svekket seg mot både dollar, euro og pund, melder E24.

Mens verdens børser og oljeprisen har dundret nedover den siste tiden, har kronekursen fulgt etter.

Kronesvekkelsen fortsetter, mens spredningen og konsekvensene av koronaviruset preger både olje- og finansmarkedet.

Torsdag er kronen svakere målt mot både pund, dollar og euro.

Én dollar koster nå 10,06 kroner, og kronen er nå på sitt svakeste mot den amerikanske valutaen noensinne, skriver E24.

For folk flest betyr en svakere krone at utenlandsreiser blir dyrere, og at det koster mer å handle fra utlandet.