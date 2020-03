I går varslet Skei Grande sin avgang som Venstre-leder og statsråd.

Skei Grande fikk under to måneder i departementet hun lenge hadde drømt om å lede.

Nå sier flere kilder at Guri Melby er klar som erstatter.



Etter det TV 2 erfarer hadde Melby onsdag samtaler på statsministerens kontor.

Fredag skal hun etter planen bli utnevnt av Kongen i statsråd. TV 2 har ikke fått bekreftet at utnevnelsen vil skje fredag.

Melby er i dag vararepresentant på Stortinget for Skei Grande, og den profilerte Venstre-politikeren ville dermed mistet stortingsplassen når Skei Grande går ut av regjering. Melby ble i januar valgt til finanspolitisk talsperson.

Melby har sittet i Venstres landsstyre siden 2008 og vært medlem av sentralstyret siden 2010. Kilder sier utnevnelsen av Melby, også er trekk fra Skei Grande for å melde henne på i lederkampen i Venstre. I tillegg er kilder i Venstre-kilder klare på at det må være en kvinne som tar over.

Med utnevnelsen er det dermed fire reelle kandidater til å etterfølge Skei Grande som partileder. Sveinung Rotevatn og Abid Raja var innstilt som nestledere. I går lanserte Rogaland Venstre Iselin Nybø som lederkandidat, og Melby er blitt pekt på av Oslo Venstre.

Melby har ikke besvart TV 2s henvendelser.