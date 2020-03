Etter planen skal Norge møte Serbia på Ullevaal 26. mars.

Det er allerede bestemt at den kvalikkampen skal gå for tomme tribuner.

Nå sier Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, at hele kampen står i fare for å ikke bli spilt.

– Det er som alle vet besluttet at kampen 26. mars går for tomme tribuner. Foreløpig er det ikke noe annet som tyder på enn at det vil skje. Men vi følger situasjonen og er litt usikker på om det blir noe av slik som smittesituasjonen utvikler seg nå, sier Generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt til TV 2.

Bjerketvedt sier at NFF følger korona-situasjonen tett, og forholder seg til at kampen skal spilles som planlagt.

– Uefa tar den beslutningen – som eier og administrerer en turnering som dettte. Men vi forholder oss til at kampen skal spilles per dags dato, sier Bjørketvedt.

– Nå er det om å gjøre å ikke snakke om ønsker om hva vi vil og ikke vil. Vi forholder oss til situasjonen og myndighetene. Så tar vi det Uefa kommer frem til til etterretning,

Saken oppdateres!