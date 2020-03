Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet i fotballen, skriver NFF på sine hjemmesider

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene.

– Vi har over 370 000 aktive medlemmer, og veldig mange er involvert i fotballen på ulike måter hver eneste dag. NFF har et stort samfunnsansvar, og i likhet NIF og resten av Idretts-Norge tar vi situasjonen på alvor og følger rådene fra helsemyndighetene for å bidra til å begrense spredningen av koronaviruset, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Sportslig koordinator i Flint Tønsberg som skal spille i tredjedivisjon, Richard Løvaas, sier til TV 2 at klubben respekterer avgjørelsen til NFF.

– Vi har et ansvar, på lik linje med resten av befolkningen, til å beskytte de svakere i samfunnet, og jeg synes NFFs avgjørelse er riktig, sier han og legger til:

– Samtidig får det alvorlige konsekvenser for laget som må gjøre egentrening helt frem til mai. Nå blir det opp til guttene å vise hva de er laget av, for vi har en profesjonell trener i klubben (John Arne Riise, journ.anm) som vet hva som skal til, sier Løvaas som enda ikke vet hvilke økonomiske konsekvenser dette kan få.

I løpet av dagen vil det komme en oppdatering på hva som skjer med Toppserien, Eliteserien, 1. divisjon kvinner, OBOS-ligaen og PostNord-ligaen.

Også i Danmark har de fattet samme beslutning. Men der er all fotballaktivitet stoppet frem til 29. mars.