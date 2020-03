Erna Solberg må vise lederskap

Universiteter avlyser undervisning, bedrifter beordrer ansatte til å jobbe hjemmefra, idretten avlyser organisert trening. Likevel skal vi sende ungene våre til skole og barnehage.

Nå er ikke jeg fagperson på smittevern, og skal være svært forsiktig med å mene hva som er riktig og galt å gjøre ut fra et medisinsk ståsted. Men i så usikre tider trenger landet og innbyggerne en leder som med troverdighet og autoritet tar aktive grep for å lede oss gjennom korona-krisen. Så raskt denne krisen nå utvikler seg, står statsminister Erna Solberg i fare for å fremstå som bakpå og passiv i møte med korona-pandemien. Og det har skjedd i løpet av et drøyt døgn denne uken.

Danmarks statsminister Mette Fredriksens handlekraft gjør det heller ikke enklere for Erna Solberg, og forsterker et inntrykk av at Norge er bakpå i møte med pandemien:

Danskene innførte tirsdag restriksjoner på kollektivtrafikken. Norge gjorde ingenting.

Danmark nektet samtidig fly som kom fra røde smitte-soner å lande på danske flyplasser, samtidig som det landet fly fra Nord-Italia på en rekke norske flyplasser.

Kontrasten dagen etter, på onsdag ettermiddag, var enda mer slående. Samtidig som Danmarks statsminister Mette Fredriksen informerte det danske folk om en rekke ekstreme smitteverntiltak som stenging av samtlige barnehager og skoler stod Norges statsminister Erna Solberg og snakket om Trine Skei Grandes avgang som kunnskapsminister.

En annen av hennes statsråder, samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) velger å ta sine unger ut av skole og barnehage. På Facebook organiserer foreldre seg i opprop for å stenge skoler.

Jeg er fotballtrener for åtte seksåringer som trener i en gymsal på en skole i Oslo. Onsdag fikk vi beskjed om at Oslo idrettskrets råder oss til å avlyse all trening. Det gjør vi. Men foreldre skal fortsette å sende hundrevis av unger til den samme skolen og samme gymsalen i skoletida.

Det blir et problem om folk ikke opplever at smitteverntiltakene henger sammen. Det kan svekke tilliten til at norske myndigheter har kontroll og gjennomfører de riktige tiltakene.