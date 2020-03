– Å drifte et reiseselskap i dag fører med seg for høy risiko for sykdomskarantene og dermed ødelegge opplevelsen for våre gjester, sier styreleder og eier Torstein Hagen i en videomelding, ifølge E24.

Alle som har bestilt tur fram til 1. mai, vil enten få pengene tilbake eller en ny rabattert tur med selskapet.

Flere byer har allerede sagt nei til å ta imot cruiseskip. I Norge gjelder det blant andre Bergen.

– Dette gjør vi som et av mange tiltak for å både begrense trengsel i byen, for å redusere mulighet for koronasmitte, og for at gjester som kommer, ikke skal risikere å bli smittet ved et besøk hos oss, sa kommunaldirektør Robert Rastad i en pressemelding onsdag.

Det er derimot gjort unntak for Hurtigruten og Fjord Line som får slippe av og på passasjerer.

Heller ikke i Ålesund eller Stavanger får cruiseturistene gå i land, skriver NRK.