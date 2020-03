På fredag kommer regjeringen med økonomiske tiltak for næringslivet.

Det kan dreie seg om utsettelse av formueskatt, skatteendringer og nye permitteringsregler for å hjelpe norske bedrifter til å unngå konkurser og oppsigelser på grunn av korona-viruset.

Bedriftene melder allerede nå at det er et stort behov for kraftige tiltak.

En fersk medlemsundersøkelse fra Virke viser at 46 prosent av virksomhetene opplever nedgang i etterspørselen.

– Situasjonen er kritisk for handelsnæringen, rådgivningsbransjen, kultur og arrangement, reiseliv og trening. Om ikke store deler av norsk næringsliv skal gå over ende, trenger vi kraftige tiltak som iverksettes umiddelbart, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke i en uttalelse.

− Det er viktig at norske forbrukere og virksomheter følger rådene fra lokale og nasjonale myndigheter for å begrense smittespredningen av koronaviruset. I tillegg til smittevernsdugnaden har vi også en dugnad for å unngå massekonkurser i norsk næringsliv, sier Horneland Kristensen.

Én av tre vurderer å permittere

I Virkes undersøkelse svarer fem prosent av virksomhetene at de allerede har permittert ansatte. I tillegg vurderer 35 prosent å permittere.

− Virksomhetene trenger at staten dekker lønnskostnadene ved permittering fra dag én. Medlemmene våre rapporterer at dette, og tilbakebetaling av innbetalt selskapsskatt for 2018 og 2019 er tiltak som treffer godt, sier Horneland Kristensen og fortsetter:

− Tiltakene må iverksettes straks. Endringene i permitteringsregelverket må vedtas av Stortinget, men de har møtefri dag fredag, når regjeringen har varslet at de vil legge fram tiltakene. Vi ber regjeringen og Stortinget om å få iverksatt tiltakene så fort som mulig.

– Situasjonen utvikler seg time for time, så vi forventer at stadig flere bedrifter vil merke effektene utover dagen. Raske tiltak er nødvendig. Myndighetene, bedriftene og forbrukerne må bidra. Et tiltak som næringsdrivende kan gjøre seg imellom er at utleiere og butikker samarbeider om reduserte åpningstider og leie under denne nasjonale dugnaden, sier Horneland Kristensen.

Tre faser med tiltak

Fredag vil regjeringen presentere strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser, deriblant endringer i permitteringsreglene.

I tillegg vil regjeringen iverksette ytterligere tiltak overfor særlig rammede bransjer, som flyselskaper og reiseliv. Også bedrifter som ikke får levert innsatsvarer til produksjonen, kan bli hardt rammet.

Både SAS og Norwegian har måttet innstille flere tusen flyavganger og har krevd reduksjoner i avgifter som passasjeravgift og CO2-avgift.

Tredje fase er generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.